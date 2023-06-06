Азербайджанские депутаты встретятся с французскими коллегами в Париже

Депутаты Милли Меджлиса – руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Францией Солтан Мамедов, члены группы Рамин Мамедов и Турал Гянджалиев 7 июня посетят столицу Франции Париж.
Об этом Report сообщили в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса.
Депутаты встретятся с членами группы дружбы с Азербайджаном Национальной ассамблеи Франции. На встрече будет обсуждено развитие межпарламентского сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Визит завершится 10 июня.