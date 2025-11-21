Азербайджанские делегаты провели круглый стол с представителями аналитических центров США

В Институте Хадсона в Вашингтоне был проведен круглый стол с участием находящейся с визитом в США делегацией из представителей парламента, Министерства иностранных дел, Центра анализа международных отношений и еврейской общины Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, в круглом столе, организованном Центром мира и безопасности на Ближнем Востоке института, также приняли участие представители американских мозговых центров.

Директор центра Майк Доран отметил сложное географическое положение Азербайджана и заявил, что приоритеты Баку соответствуют интересам Вашингтона. Он рассказал, что Азербайджан также является вратами в Европу для государств Центральной Азии. По его мнению, роли, которую играет Азербайджан в этом направлении, следует уделять больше внимания.

Глава делегации, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Самед Сеидов заявил, что в регионе уже сформировались новые реалии, и Азербайджан открыл новую страницу, восстановив свой суверенитет и территориальную целостность.

Он отметил, что трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне 8 августа создала большую историческую возможность.

Затем другие члены делегации - депутаты Милли Меджлиса Турал Гянджали, Анатолий Рафаилов, представитель Министерства иностранных дел Жаля Ибрагимова, заведующий отделом Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов, член еврейской общины Азербайджана Замир Исаев рассказали об взаимоотношениях Азербайджана со странами региона, в том числе с союзнических отношениях с Турцией, роли в развитии связей с Центральной Азией, проекте TRIPP и шагах, предпринимаемых для укрепления экономического потенциала региона, об отношениях с США.

Затем члены делегации ответил на вопросы участников круглого стола.