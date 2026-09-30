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    Азербайджанская НПО обвинила Армению в сокрытии данных о массовых захоронениях

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 16:25
    Азербайджанская НПО обвинила Армению в сокрытии данных о массовых захоронениях

    Армения уклоняется от открытого взаимодействия и не предоставлет исчерпывающую информацию или координаты мест расположения массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявила представитель организации - члена Национального форума НПО Азербайджана Нигяр Рамазанова, выступая 28 сентября на заседании в Женеве в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    Рамазанова подчеркнула, что судьба тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате первой Карабахской войны, остается неразрешенной трагедией.

    "Обнаружение многочисленных массовых захоронений на освобожденных территориях свидетельствует о трагических обстоятельствах их исчезновения. К сожалению, Армения отказывается от прозрачного сотрудничества, не предоставляя исчерпывающую информацию или координаты мест расположения этих массовых захоронений", - подчеркнула она.

    Она обратилась к Совету с призывом настоятельно потребовать от Армении исполнения своих международных обязательств, передачи всех необходимых картографических материалов и соблюдения основополагающих прав жертв и членов их семей.

    "Семьи пропавших без вести имеют право знать о судьбе своих близких", - подчеркнула Рамазанова.

    Помимо этого, Рамазанова затронула проблему минной угрозы, указав, что обширное минное заражение территорий по-прежнему существенно препятствует реализации фундаментального права сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев из Азербайджана на безопасное возвращение в родные места.

    "На протяжении десятилетий оккупации Армения систематически устанавливала мины на азербайджанских территориях, создав долгосрочную гуманитарную угрозу, которая продолжает уносить жизни мирных жителей и сегодня", - отметила она.

    Нигяр Рамазанова Массовые захоронения Минная угроза Карабах Организация Объединённых Наций (ООН) Неправительственные организации (НПО)
    Nigar Ramazanova BMT iclasında Ermənistanı kütləvi məzarlıqlara dair məlumatları gizlətməkdə ittiham edib
    Azerbaijani NGO accuses Armenia of withholding information on mass graves
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