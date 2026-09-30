Азербайджанская НПО обвинила Армению в сокрытии данных о массовых захоронениях

Армения уклоняется от открытого взаимодействия и не предоставлет исчерпывающую информацию или координаты мест расположения массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявила представитель организации - члена Национального форума НПО Азербайджана Нигяр Рамазанова, выступая 28 сентября на заседании в Женеве в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

Рамазанова подчеркнула, что судьба тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате первой Карабахской войны, остается неразрешенной трагедией.

"Обнаружение многочисленных массовых захоронений на освобожденных территориях свидетельствует о трагических обстоятельствах их исчезновения. К сожалению, Армения отказывается от прозрачного сотрудничества, не предоставляя исчерпывающую информацию или координаты мест расположения этих массовых захоронений", - подчеркнула она.

Она обратилась к Совету с призывом настоятельно потребовать от Армении исполнения своих международных обязательств, передачи всех необходимых картографических материалов и соблюдения основополагающих прав жертв и членов их семей.

"Семьи пропавших без вести имеют право знать о судьбе своих близких", - подчеркнула Рамазанова.

Помимо этого, Рамазанова затронула проблему минной угрозы, указав, что обширное минное заражение территорий по-прежнему существенно препятствует реализации фундаментального права сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев из Азербайджана на безопасное возвращение в родные места.

"На протяжении десятилетий оккупации Армения систематически устанавливала мины на азербайджанских территориях, создав долгосрочную гуманитарную угрозу, которая продолжает уносить жизни мирных жителей и сегодня", - отметила она.