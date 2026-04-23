Азербайджанская диаспора выступила против резолюций Бельгии и Нидерландов

Совет евро-атлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) решительно осудил и выразил резкий протест в связи с принятыми 16 апреля антиазербайджанскими резолюциями парламентов Бельгии и Нидерландов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлениях организации, подписанных генеральным секретарем Сахилем Гасымовым.

В документах подчеркивается, что парламенты Бельгии и Нидерландов должны придерживаться принципов объективности, правовой обоснованности и сбалансированного подхода при рассмотрении международных вопросов.

Отмечается, что игнорирование шагов, предпринимаемых Азербайджаном совместно с Арменией для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, свидетельствует о необъективном характере принятых резолюций и не соответствует духу конструктивного сотрудничества.

"Подобные действия являются неприемлемыми, поскольку они усиливают напряженность в регионе и создают серьезную угрозу миру и стабильности. Азербайджан неоднократно заявлял о своей приверженности принципам добрососедства и взаимного уважения", - говорится в заявлении.

EAPCA призвал парламенты обеих стран пересмотреть свои позиции и продемонстрировать более справедливый и взвешенный подход.

Также подчеркивается, что на заседании комитета по внешним связям Палаты представителей Нидерландов присутствовал министр иностранных дел этой страны Том Берендсен, который довел до сведения парламентариев, что правительство выступает против данной резолюции.

Отметим, что после принятия антииазербайджанских резолюций в парламентах Бельгии и Нидерландов послы этих стран в Баку были вызваны в Министерство иностранных дел Азербайджана, где им выразили решительный протест.