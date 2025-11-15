Азербайджанская делегация во главе с Фейзиевым встретилась с президентом ТРСК
Внешняя политика
- 15 ноября, 2025
- 21:01
Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман в Никосии принял делегацию Азербайджана во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – ТРСК Джаванширом Фейзиевым.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте президента ТРСК.
Отмечается, что Т. Эрхюрман выразил удовлетворение встречей с делегацией. Дж. Фейзиев, в свою очередь, поздравил президента ТРСК с Днем Республики.
Затем Т. Эрхюрман и делегация обменялись памятными подарками.
