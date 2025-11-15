Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджанская делегация во главе с Фейзиевым встретилась с президентом ТРСК

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 21:01
    Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман в Никосии принял делегацию Азербайджана во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – ТРСК Джаванширом Фейзиевым.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте президента ТРСК.

    Отмечается, что Т. Эрхюрман выразил удовлетворение встречей с делегацией. Дж. Фейзиев, в свою очередь, поздравил президента ТРСК с Днем Республики.

    Затем Т. Эрхюрман и делегация обменялись памятными подарками.

