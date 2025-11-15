İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    ŞKTR Prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 20:59
    ŞKTR Prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib

    Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) Prezidenti Tufan Erhürman Lefkoşada səfərdə olan Azərbaycan-ŞKTR parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun sədri Cavanşir Feyziyevin rəhbərliyindəki nümayəndə heyətini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ŞKTR Prezidentinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, T. Erhürman nümayəndə heyəti ilə görüşməkdən duyduğu məmnuniyyəti ifadə edib. Cavanşir Feyziyev isə ŞKTR Prezidentini Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

    Daha sonra T. Erhürman və nümayəndə heyəti qarşılqlı olaraq bir-birinə xatirə hədiyyəsi təqdim edib.

    ŞKTR Tufan Erhürman Cavanşir Feyziyev
    Foto
