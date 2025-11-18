Азербайджанская делегация участвует в осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле

Делегация во главе с депутатом Милли Меджлиса Гая Мамедовым принимает участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, проходящей в Стамбуле.

Как сообщает Report, в рамках сессии проходят парламентская конференция на тему "50 лет ОБСЕ: Возрождение многосторонности через диалог и сотрудничество", заседание Постоянного комитета и другие мероприятия.

Председатель Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш, принимающий сессию, встретился с азербайджанской делегацией.

Руководитель делегации Гая Мамедов выразил соболезнования Куртулмушу в связи с гибелью турецких военнослужащих при крушении военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпарламентских связей, сотрудничество в рамках ПА ОБСЕ и другие темы, представляющие взаимный интерес.