    Азербайджанская делегация участвует в осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 10:42
    Азербайджанская делегация участвует в осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле

    Делегация во главе с депутатом Милли Меджлиса Гая Мамедовым принимает участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, проходящей в Стамбуле.

    Как сообщает Report, в рамках сессии проходят парламентская конференция на тему "50 лет ОБСЕ: Возрождение многосторонности через диалог и сотрудничество", заседание Постоянного комитета и другие мероприятия.

    Председатель Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш, принимающий сессию, встретился с азербайджанской делегацией.

    Руководитель делегации Гая Мамедов выразил соболезнования Куртулмушу в связи с гибелью турецких военнослужащих при крушении военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпарламентских связей, сотрудничество в рамках ПА ОБСЕ и другие темы, представляющие взаимный интерес.

    ПАСЕ ОБСЕ Милли Меджлис Стамбул Турция
    Фото
    Azərbaycan nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın İstanbuldakı payız sessiyasında iştirak edir
    Фото
    Azerbaijani delegation participates in OSCE PA autumn session in Istanbul

