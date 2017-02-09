Азербайджанская делегация посетит Иран

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В конце февраля ожидается визит большой делегации из Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым в Иран.
Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.
По его словам, делегация посетит различные города Ирана.
В ходе визита министр обсудит перспективы развития экономических связей между странами и возможности реализации совместных проектов.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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