О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанец назначен замминистра энергетики Украины

Азербайджанец назначен замминистра энергетики Украины Азербайджанец Сафаров Фарид Кямиль оглу назначен заместителем министра энергетики Украины.
Внешняя политика
11 ноября 2021 г. 11:07
Азербайджанец назначен замминистра энергетики Украины
0 : 00
0 : 00

Азербайджанец Сафаров Фарид Кямиль оглу назначен заместителем министра энергетики Украины.

Об этом сообщает Восточно-европейское бюро Report.

До этого назначения Ф.Сафаров работал генеральным директором департамента цифровой инфраструктуры транспортных и почтовых услуг в Министерстве инфраструктуры Украины.

Ф.Сафаров родом из азербайджанского города Гянджа. Он родился 20 сентября 1991 года в Киеве. В 2014 году окончил магистратуру Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". В 2015 году обучался по специальности "Международный бизнес" в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani appointed deputy minister in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı Ukraynada nazir müavini təyin edilib

Самое важное

Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
10 ноября 2021 г. 17:07
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
10 ноября 2021 г. 15:14
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
10 ноября 2021 г. 10:37
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
9 ноября 2021 г. 12:01
Министры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
9 ноября 2021 г. 10:38
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
9 ноября 2021 г. 00:05
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
8 ноября 2021 г. 23:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi