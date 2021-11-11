Азербайджанец назначен замминистра энергетики Украины

Азербайджанец Сафаров Фарид Кямиль оглу назначен заместителем министра энергетики Украины.

Азербайджанец Сафаров Фарид Кямиль оглу назначен заместителем министра энергетики Украины.

Об этом сообщает Восточно-европейское бюро Report.

До этого назначения Ф.Сафаров работал генеральным директором департамента цифровой инфраструктуры транспортных и почтовых услуг в Министерстве инфраструктуры Украины.

Ф.Сафаров родом из азербайджанского города Гянджа. Он родился 20 сентября 1991 года в Киеве. В 2014 году окончил магистратуру Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". В 2015 году обучался по специальности "Международный бизнес" в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.