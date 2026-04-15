Азербайджанцам в Люксембурге окажут выездные консульские услуги
Внешняя политика
- 15 апреля, 2026
- 18:40
Азербайджанцам, проживающим в Люксембурге, окажут выездные консульские услуги.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Бельгии в соцсети X.
Согласно информации, выездной консульский прием состоится 4 мая 2026 года в городе Люксембург.
📢 Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının diqqətinə!— AzEmbBrussels (@AZMissionEU) April 15, 2026
Səyyar konsulluq xidməti 4 may 2026-cı il tarixində 📍Lüksemburq şəhərində həyata keçiriləcək.
