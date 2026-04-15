    Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına səyyar konsulluq xidmətləri həyata keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 15 aprel, 2026
    • 18:14
    Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün mayın 4-də səyyar konsulluq xidmətləri həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin "X" hesabında məlumat yayılıb.

    "Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının diqqətinə! Səyyar konsulluq xidməti 4 may 2026-cı il tarixində Lüksemburq şəhərində həyata keçiriləcək", - məlumatda bildirilib.

    Səyyar konsulluq xidməti Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyi Lüksemburq
    Азербайджанцам в Люксембурге окажут выездные консульские услуги

