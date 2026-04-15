Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına səyyar konsulluq xidmətləri həyata keçiriləcək
Xarici siyasət
- 15 aprel, 2026
- 18:14
Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün mayın 4-də səyyar konsulluq xidmətləri həyata keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin "X" hesabında məlumat yayılıb.
"Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının diqqətinə! Səyyar konsulluq xidməti 4 may 2026-cı il tarixində Lüksemburq şəhərində həyata keçiriləcək", - məlumatda bildirilib.
📢 Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının diqqətinə!— AzEmbBrussels (@AZMissionEU) April 15, 2026
⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/J2OCozCl3T
