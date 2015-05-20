Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан вручил Франции ноту протеста. Об этом Report сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье был вызван в МИД и заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов вручил ему ноту протеста.

Х.Гаджиев заявил, что протест связан с визитом во Францию представителей самопровозглашенного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана: "Представитель самопровозглашенного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, Бако Саакян и сопровождающие его лица 17-19 мая побывали с визитом во Франции. В связи с этим 20 мая посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье был вызван в министерство иностранных дел и заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов вручил ему ноту протеста".

Заместитель министра Халаф Халафов отметил, что депутаты парламента Франции приняли участие на так называемых "выборах" в "парламент" самопровозглашенного режима 3 мая в качестве "наблюдателей". Он также подчеркнул, что подобные действия не соответствуют духу развивающихся дружеских отношений между Азербайджаном и Францией, а также мандату Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Это наносит вред урегулированию конфликта.