    Азербайджан станет первой страной-хозяйкой WUF с саммитом лидеров государств

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 11:14
    Азербайджан станет первой страной-хозяйкой WUF с саммитом лидеров государств

    Азербайджан станет первой страной-хозяйкой Всемирного форума по градостроительству (WUF), в рамках которого впервые пройдет саммит на уровне глав государств и правительств.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

    По его словам, Азербайджан инициирует ряд нововведений в рамках WUF13, который пройдет в мае 2026 года.

    "Прежде всего, это саммит лидеров. Впервые на WUF13 состоится встреча глав государств и правительств для обсуждения будущего наших городов. Этот исторический шаг подчеркивает решимость Азербайджана играть активную роль в формировании глобальных приоритетов", - отметил Гулиев.

    Он добавил, что вторым ключевым новшеством станет обновленный формат министерской сессии. По словам Гулиева, опираясь на успешный опыт организации COP29, министерское заседание будет структурировано так, чтобы стать максимально интерактивным, практичным и ориентированным на конкретные результаты.

    "Новый формат позволит министрам, мэрам, экспертам и практикам вести прямой обмен опытом, усиливать политический диалог и ускорять внедрение решений. Это обеспечит достижение конкретных результатов, которые помогут странам эффективно реализовывать приоритеты в сфере городского развития и жилищной политики", - подчеркнул он.

