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Азербайджан вошел в число самых желанных партнеров Грузии - ОПРОС

Азербайджан вошел в число самых желанных партнеров Грузии - ОПРОС После военного вмешательства России в Украину Азербайджан вошел в "десятку" самых желанных политических и экономических партнеров Грузии.
Внешняя политика
21 апреля 2022 г. 17:34
Азербайджан вошел в число самых желанных партнеров Грузии - ОПРОС

После военного вмешательства России в Украину Азербайджан вошел в "десятку" самых желанных политических и экономических партнеров Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, это стало известно по итогам опроса общественного мнения, проведенного Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI) США в Грузии.

Так, 13% опрошенных полагают, что страна должна наладить самое тесное политическое сотрудничество с Азербайджаном. По мнению 17% респондентов, у Грузии должны быть самые тесные экономические отношения с Азербайджаном.

42% участников опроса выразили желание видеть самым близким политическим партнером Грузии ЕС, 35% - США, 17% - Турцию. В качестве основного экономического партнера 40% респондентов назвали ЕС, 28% - США, 26% - Турцию.

По мнению респондентов, Грузия должна ограничить отношения с Россией.

Отметим, что в опросе, проведенном с 9 по 20 марта этого года, приняли участие 2 024 респондента.

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