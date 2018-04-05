Азербайджан в рамках председательства будет работать над Конвенцией о конфликтах стран-членов Движения неприсоединения

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Председательство в Движении неприсоединения перешло к Азербайджану. Следующий саммит организации пройдет в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

"Мы верим, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом для построения мира и стабильности в мире. Очень важны темы региональной и субрегиональной безопасности, права человека. Эта возможность для обмена взглядов по вопросам, которые стоят перед нашей организацией", - заявил глава МИД.

"Очень важно, что в организации соблюдаются принципы территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Нам необходимо избегать двойных стандартов", - добавил он.

По словам главы МИД Азербайджана, необходимо обеспечить полное уважение и соблюдение международного права, а также повышать эффективность работы Генассамблеи ООН для решения мировых проблем:

"Мы предлагали реформы, которые предусматривали более эффективную работу ООН. Проблемы и конфликты, которые возникают в разных частях мира, влияют не только на сами страны, но и на их соседей".

Э. Мамедъяров заявил, что в рамках своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет работать над Конвенцией о конфликтах стран-членов организации.

"Армяно-азербайджанский конфликт мешает развитию региона. Азербайджан призывает международное сообщество и ООН поддержать и обеспечить исполнение резолюций по карабахскому конфликту", - заявил глава МИД, подчеркнув, что статус-кво конфликта неприемлем.