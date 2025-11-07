Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Азербайджан в 2025 году подписал с 10 странами безвиз для владельцев спецпаспортов

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:17
    Азербайджан в 2025 году подписал с 10 странами безвиз для владельцев спецпаспортов

    Совершенствование работы зарубежных миссий Азербайджана всегда находилось в центре внимания руководства страны. Увеличение числа дипломатических представительств в важных для Азербайджана государствах также оставалось одним из приоритетов.

    Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Он напомнил, что в прошлом году начали работу посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Таиланд и Султанате Оман.

    "В нынешнем году Милли Меджлис принял закон об учреждении посольства в Королевстве Бахрейн. Таким образом, общее число наших зарубежных дипломатических миссий достигло 93 (70 посольств, 6 постоянных представительств, 9 генеральных консульств, 7 офисов посольств и 1 представительский офис). За последние годы подписаны соглашения о безвизовых поездках для владельцев общегражданских паспортов с Албанией, Сербией, Марокко, Китаем, ОАЭ, Катаром и Мальдивами. Внутригосударственные процедуры для вступления в силу соглашения с Мальдивами пока не завершены", - отметил Гаджизаде.

    Представитель МИД также отметил, что ведутся переговоры с рядом стран о безвизе для владельцев общегражданских паспортов. Что касается дипломатических и служебных паспортов (или только дипломатических), в 2025 году подписано 10 соглашений. Режим безвизовых поездок по дипломатическим и служебным (или только дипломатическим) паспортам действует со 74 странами.

