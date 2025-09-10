Азербайджан увеличит число диппредставительств за рубежом до 93
Внешняя политика
- 10 сентября, 2025
- 13:33
Число дипломатических представительств Азербайджана за рубежом достигнет 93 после открытия посольства в Бахрейне.
Как сообщает Report, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Ризван Набиев на сегодняшнем заседании комитета.
"Увеличение числа представительств Азербайджана за рубежом является положительным фактом", - подчеркнул он.
Он напомнил, что отношения с Бахрейном находятся на высоком уровне, также действует межпарламентская рабочая группа.
