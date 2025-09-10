ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Азербайджан увеличит число диппредставительств за рубежом до 93

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 13:33
    Число дипломатических представительств Азербайджана за рубежом достигнет 93 после открытия посольства в Бахрейне. 

    Как сообщает Report, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Ризван Набиев на сегодняшнем заседании комитета.

    "Увеличение числа представительств Азербайджана за рубежом является положительным фактом", - подчеркнул он.

    Он напомнил, что отношения с Бахрейном находятся на высоком уровне, также действует межпарламентская рабочая группа.

    Azərbaycanın xaricdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 93-ə çatacaq

