Азербайджан увеличит число диппредставительств за рубежом до 93

Число дипломатических представительств Азербайджана за рубежом достигнет 93 после открытия посольства в Бахрейне.

Как сообщает Report, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Ризван Набиев на сегодняшнем заседании комитета.

"Увеличение числа представительств Азербайджана за рубежом является положительным фактом", - подчеркнул он.

Он напомнил, что отношения с Бахрейном находятся на высоком уровне, также действует межпарламентская рабочая группа.