    Azərbaycanın xaricdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 93-ə çatacaq

    Xarici siyasət
    • 10 sentyabr, 2025
    • 13:06
    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi açıldıqda diplomatik nümayəndəliklərin sayı 93-ə çatacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin üzvü Rizvan Nəbiyev komitənin bugünkü iclasında deyib.

    O xatırladıb ki, bu ölkə ilə əlaqələr yüksək səviyyədədir və parlamentlər arasında da işçi qrupu fəaliyyət göstərir:

    "Azərbaycanın xaricdəki nümayəndəliklərinin artırılması müsbət haldır".

    səfirlik xarici siyasət Milli Məclis

