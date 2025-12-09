Азербайджан снял ограничения на транзит скота из Грузии

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) отменило ограничения, применяемые к транзитной перевозке крупного и мелкого рогатого скота из Грузии через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию АПБА.

Согласно официальной информации, представленной Национальным агентством продовольственной безопасности Грузии, эпизоотическая ситуация в стране оценивается как стабильная на основании результатов проведенных ветеринарных мероприятий и эпизоотологического мониторинга.

Также предоставлена официальная гарантия полного соблюдения ветеринарно-санитарных требований, постоянного контроля эпизоотической ситуации и минимального риска распространения особо опасных инфекционных заболеваний животных.