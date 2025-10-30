Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в Газе
- 30 октября, 2025
- 12:14
США обратились к Азербайджану с просьбой присоединиться к международной миссии по обеспечению безопасности в Газе, сообщает AnewZ со ссылкой на собственные источники.
Согласно информации, Баку пока не принял окончательного решения.
Новость дополняется
