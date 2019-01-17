Посол: Азербайджан рассчитывает, что в этом году будут сделаны реальные шаги по решению карабахского конфликта

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Азербайджан рассчитывает, что в этом году будут сделаны реальные шаги по решению нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

"Азербайджанская сторона на протяжении уже многих лет постоянно напоминает о необходимости ведения субстантивных переговоров, и мы надеемся, что взаимопонимание, достигнутое в Милане, будет служить хорошей основой для проведения интенсивного и ориентированного на результат диалога, - отметил посол. - Очевидно, что существующий статус-кво является неприемлемым и конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

"Надеемся, что в нынешнем году будут наконец сделаны реальные шаги для справедливого решения этого застарелого конфликта, который мешает экономическому развитию всего региона", - сказал дипломат.

"Скорейшее урегулирование конфликта будет способствовать устойчивому развитию всего региона, транспортных артерий и еще большему развитию туризма. Более активное экономическое развитие и улучшение благосостояния людей создаст условия для долгосрочного мира, стабильности и безопасности", - добавил П.Бюльбюльоглы.