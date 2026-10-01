Азербайджан призвал ООН усилить противодействие колониализму

Азербайджан вновь выразил непоколебимую поддержку усилий ООН по деколонизации на 1-ом пленарном заседании Специального комитета ООН по деколонизации.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице Постоянного представительства Азербайджана при ООН в соцсети X.

"Азербайджан вновь подтвердил свою непоколебимую поддержку усилий ООН по деколонизации и призвал усилить деятельность по ускорению полной ликвидации колониализма", - говорится в сообщении.

Отметим, что на заседании выступила советник Постоянного представительства Азербайджана при всемирной организации Нахида Багирова.

"Азербайджан последовательно выступает за полное следование принципах, Устава ООН и соответствующих резолюций Генассамблеи по деколонизации. В своем письменном представлении к докладу генерального секретаря (A/80/80) об осуществлении резолюции ГА ООН 75/123 под названием "Четвертое Международное десятилетие за искоренение колониализма" Азербайджан подчеркнул свою непоколебимую поддержку усилий организации по деколонизации и призвал к ускорению процесса для полной ликвидации колониализма", - отметила она.