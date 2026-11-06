Расходы на содержание Милли Меджлиса вырастут на 39% в 2027г

В Азербайджане в 2027 году на содержание Милли Меджлиса из государственного бюджета будет выделено более 72,3 млн манатов, что на 39% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, такие данные отражены в проекте пакета бюджета на будущий год.

Согласно документу, из этих средств 59,356 млн манатов будет направлено на оплату труда, 10,52 млн манатов - на закупку товаров (работ и услуг), 334 тыс. манатов - на социальные выплаты, 762 тыс. 600 манатов - на расходы по обязательному государственному личному страхованию, а 1 млн 385 тыс. манатов - на нефинансовые активы.