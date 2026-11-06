Расходы на содержание Милли Меджлиса вырастут на 39% в 2027г
Финансы
- 06 ноября, 2026
- 11:15
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В Азербайджане в 2027 году на содержание Милли Меджлиса из государственного бюджета будет выделено более 72,3 млн манатов, что на 39% больше по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает Report, такие данные отражены в проекте пакета бюджета на будущий год.
Согласно документу, из этих средств 59,356 млн манатов будет направлено на оплату труда, 10,52 млн манатов - на закупку товаров (работ и услуг), 334 тыс. манатов - на социальные выплаты, 762 тыс. 600 манатов - на расходы по обязательному государственному личному страхованию, а 1 млн 385 тыс. манатов - на нефинансовые активы.
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