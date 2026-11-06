В Азербайджане отменят госпошлину за получение разрешения на деятельность в сфере ВИЭ
Финансы
- 06 ноября, 2026
- 11:12
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В Азербайджане отменят государственную пошлину за выдачу специального разрешения на деятельность в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии.
Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".
Документ включен в пакет бюджета на 2027 год.
Согласно действующему законодательству, за выдачу такого разрешения взимается пошлина в размере 100 манатов.
Azərbaycanda alternativ enerji fəaliyyətinə xüsusi icazə verilməsi üçün dövlət rüsumu ləğv edilir
Azerbaijan to abolish state duty for renewable energy permits
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