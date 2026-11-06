Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджане отменят госпошлину за получение разрешения на деятельность в сфере ВИЭ

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 11:12
    В Азербайджане отменят госпошлину за получение разрешения на деятельность в сфере ВИЭ

    В Азербайджане отменят государственную пошлину за выдачу специального разрешения на деятельность в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

    Документ включен в пакет бюджета на 2027 год.

    Согласно действующему законодательству, за выдачу такого разрешения взимается пошлина в размере 100 манатов.

    Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Госпошлина
    Azərbaycanda alternativ enerji fəaliyyətinə xüsusi icazə verilməsi üçün dövlət rüsumu ləğv edilir
    Azerbaijan to abolish state duty for renewable energy permits
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    08:40
    Китайская ракета Ceres-2 вывела на орбиту четыре спутника
    Другие страны
    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    Лента новостей