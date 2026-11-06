В Азербайджане отменят госпошлину за получение разрешения на деятельность в сфере ВИЭ

В Азербайджане отменят государственную пошлину за выдачу специального разрешения на деятельность в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Документ включен в пакет бюджета на 2027 год.

Согласно действующему законодательству, за выдачу такого разрешения взимается пошлина в размере 100 манатов.