На юге Корсики машину унесло течением при паводке, погибли два человека
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 11:16
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На юге Корсики (Франция) два человека утонули в машине на трассе между Бонифачо и Порто-Веккьо.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.
Сообщается, что автомобиль, где находились три человека, унесло потоком воды в результате ливневых дождей.
"Один человек был спасен и доставлен вертолетом в безопасное место. Вертолеты проводят разведку зон бедствия", - заявили в префектуре.
В этом районе развернуто 100 пожарных.
На Корсике объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливнй, вызванных средиземноморским циклоном и сильными дождями.
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