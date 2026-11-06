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    На юге Корсики машину унесло течением при паводке, погибли два человека

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 11:16
    На юге Корсики машину унесло течением при паводке, погибли два человека

    На юге Корсики (Франция) два человека утонули в машине на трассе между Бонифачо и Порто-Веккьо.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    Сообщается, что автомобиль, где находились три человека, унесло потоком воды в результате ливневых дождей.

    "Один человек был спасен и доставлен вертолетом в безопасное место. Вертолеты проводят разведку зон бедствия", - заявили в префектуре.

    В этом районе развернуто 100 пожарных.

    На Корсике объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливнй, вызванных средиземноморским циклоном и сильными дождями.

    Паводки Неблагоприятные погодные условия Франция
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