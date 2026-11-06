На юге Корсики машину унесло течением при паводке, погибли два человека

На юге Корсики (Франция) два человека утонули в машине на трассе между Бонифачо и Порто-Веккьо.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Сообщается, что автомобиль, где находились три человека, унесло потоком воды в результате ливневых дождей.

"Один человек был спасен и доставлен вертолетом в безопасное место. Вертолеты проводят разведку зон бедствия", - заявили в префектуре.

В этом районе развернуто 100 пожарных.

На Корсике объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливнй, вызванных средиземноморским циклоном и сильными дождями.