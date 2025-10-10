Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Азербайджан поприветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 20:01
    Азербайджан поприветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе

    Азербайджан приветствует достижение Израилем и ХАМАС соглашения по прекращению огня в Газе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

    "Мы приветствуем достигнутое соглашение по Газе, предусматривающее прекращение огня, начало процесса освобождения заложников и заключенных, а также беспрепятственной доступ гуманитарной помощи в анклав", - говорится в заявлении.

    В ведомстве также выразили надежду, что все пункты соглашения будут должным образом выполнены.

    "Баку призывает активизировать усилия по достижению справедливого и прочного мира в регионе и приветствует посреднические усилия США, Турции, Катара и Египта в данном процессе", - добавили в МИД.

