Rəsmi Bakı Qəzzada atəşkəsin təsis edilməsinə şərait yaradacaq razılaşmanı alqışlayıb
- 10 oktyabr, 2025
- 20:09
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Qəzzada atəşkəsin təsis edilməsi üçün əldə olunan razılaşmanı alqışlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Qəzzada atəşkəsin təsis edilməsini, girovların və məhbusların azad edilməsi üçün yolun açılmasını, həmçinin Qəzzaya maneəsiz humanitar yardımın çatdırılması və onun yenidən qurulması üçün əlverişli şərait yaradacaq razılaşmanın əldə edilməsini alqışlayırıq.
Ümid edirik ki, sazişin bütün mərhələləri layiqincə yerinə yetiriləcək və regionda ədalətli və davamlı sülh üçün səylər gücləndiriləcək. Biz bu nəticəyə doğru ABŞ, Türkiyə, Qətər və Misirin vasitəçiliyini təqdir edirik", - paylaşımda bildirilib.
Qeyd edək ki, oktyabrın 9-da HƏMAS qruplaşması Qəzzada atəşkəsin əldə olunması ilə bağlı razılaşmanı təsdiqləyib.