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Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ

Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ Азербайджан приветствует подписание соглашения об экспорте зерна между Украиной, Турцией и Россией при поддержке ООН.
Внешняя политика
23 июля 2022 г. 11:05
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ

Азербайджан приветствует договоренности о вывозе зерна между Украиной, Турцией и Россией при поддержке ООН.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Мы приветствуем подписание соглашения об экспорте зерна и успешные посреднические усилия Турции и ООН. Это важный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Мы с нетерпением ожидаем скорейшего выполнения соглашения", - говорится в публикации.

Отметим, что накануне в Стамбуле Украина, Турция и Россия при поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

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Версия на английском языке Azerbaijan welcomes signing of grain export deal between Ukraine, Turkiye and Russia

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