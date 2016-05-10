Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан присоединился к Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, став ее 85-м государством-участником, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН. Для Азербайджана этот договор вступит в законную силу 1 июня 2017 года.

Конвенция была принята в апреле 1980 года в Вене на Конференции ООН по договорам международной купли-продажи товаров. Она предусматривает унифицированные правила международной торговли.

В преамбуле Конвенции подчеркивается, что принятие единообразных норм, регулирующих договоры международной купли-продажи товаров и учитывающих различные общественные, экономические и правовые системы, будет способствовать устранению правовых барьеров в международной торговле и содействовать ее развитию.

Напомним, президент Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении Азербайджана к "Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров" в феврале этого года.