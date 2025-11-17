Азербайджан принял участие в благотворительной ярмарке НАТО
Внешняя политика
- 17 ноября, 2025
- 20:05
Представители Азербайджана при НАТО и Военном комитете альянса приняли участие в благотворительной ярмарке.
Как сообщает Report, на мероприятии с участием представителей 38 стран также был выставлен стенд с национальной кухней и продукцией Азербайджана.
Мероприятие посетили высокопоставленные лица штаб-квартиры НАТО и Международного военного штаба, послы и военные представители союзных и партнерских государств при Альянсе и другие.
