    Азербайджан принял участие в благотворительной ярмарке НАТО

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 20:05
    Представители Азербайджана при НАТО и Военном комитете альянса приняли участие в благотворительной ярмарке.

    Как сообщает Report, на мероприятии с участием представителей 38 стран также был выставлен стенд с национальной кухней и продукцией Азербайджана.

    Мероприятие посетили высокопоставленные лица штаб-квартиры НАТО и Международного военного штаба, послы и военные представители союзных и партнерских государств при Альянсе и другие.

    Фото
    Azərbaycan NATO-nun "Xeyriyyə bazarı"nda iştirak edib

