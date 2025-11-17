Азербайджан принял участие в благотворительной ярмарке НАТО

Представители Азербайджана при НАТО и Военном комитете альянса приняли участие в благотворительной ярмарке.

Как сообщает Report, на мероприятии с участием представителей 38 стран также был выставлен стенд с национальной кухней и продукцией Азербайджана.

Мероприятие посетили высокопоставленные лица штаб-квартиры НАТО и Международного военного штаба, послы и военные представители союзных и партнерских государств при Альянсе и другие.