Азербайджан примет Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций

В ноябре 2025 года в Азербайджане пройдет Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций.

Как передает Report, об этом говорится на странице представительства Азербайджана в ООН.

Отмечается, что представитель Азербайджана в ООН Тофик Мусаев встретился с директором Бюро развития телекоммуникаций международного союза электросвязи (ITU) Космасом Лакисоном Завазавой и принял участие в брифинге ITU/

В сообщении отмечается, что Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года.