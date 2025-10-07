Азербайджан примет Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций
- 07 октября, 2025
- 11:34
В ноябре 2025 года в Азербайджане пройдет Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций.
Как передает Report, об этом говорится на странице представительства Азербайджана в ООН.
Отмечается, что представитель Азербайджана в ООН Тофик Мусаев встретился с директором Бюро развития телекоммуникаций международного союза электросвязи (ITU) Космасом Лакисоном Завазавой и принял участие в брифинге ITU/
В сообщении отмечается, что Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года.
