    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 11:34
    Азербайджан примет Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций

    В ноябре 2025 года в Азербайджане пройдет Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций.

    Как передает Report, об этом говорится на странице представительства Азербайджана в ООН.

    Отмечается, что представитель Азербайджана в ООН Тофик Мусаев встретился с директором Бюро развития телекоммуникаций международного союза электросвязи (ITU) Космасом Лакисоном Завазавой и принял участие в брифинге ITU/

    В сообщении отмечается, что Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года.

    Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcək
    Azerbaijan to host World Telecommunication Development Conference

