Азербайджан приглашен на 36-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
- 03 марта, 2026
- 16:13
Азербайджан приглашен к участию в подготовке 36-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, которое состоится в сентябре этого года в Казани.
Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял исполнительного секретаря Совета Юрия Жданова.
В ходе встречи стороны отметили важную роль Совета в координации сотрудничества между прокуратурами стран СНГ и подчеркнули заинтересованность в расширении правового взаимодействия. Юрий Жданов пригласил азербайджанскую сторону принять участие в предстоящих мероприятиях, включая встречу в Санкт-Петербурге в марте и заседание в Казани в сентябре.
Стороны подтвердили намерение продолжать усилия по укреплению правового сотрудничества в рамках СНГ.