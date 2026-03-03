Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Азербайджан приглашен на 36-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

    • 03 марта, 2026
    • 16:13
    Азербайджан приглашен на 36-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

    Азербайджан приглашен к участию в подготовке 36-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, которое состоится в сентябре этого года в Казани.

    Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

    Отмечается, что генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял исполнительного секретаря Совета Юрия Жданова.

    В ходе встречи стороны отметили важную роль Совета в координации сотрудничества между прокуратурами стран СНГ и подчеркнули заинтересованность в расширении правового взаимодействия. Юрий Жданов пригласил азербайджанскую сторону принять участие в предстоящих мероприятиях, включая встречу в Санкт-Петербурге в марте и заседание в Казани в сентябре.

    Стороны подтвердили намерение продолжать усилия по укреплению правового сотрудничества в рамках СНГ.

    Azərbaycan MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 36-cı iclasına dəvət olunub
