Азербайджан приглашен на 36-е заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

Азербайджан приглашен к участию в подготовке 36-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, которое состоится в сентябре этого года в Казани.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял исполнительного секретаря Совета Юрия Жданова.

В ходе встречи стороны отметили важную роль Совета в координации сотрудничества между прокуратурами стран СНГ и подчеркнули заинтересованность в расширении правового взаимодействия. Юрий Жданов пригласил азербайджанскую сторону принять участие в предстоящих мероприятиях, включая встречу в Санкт-Петербурге в марте и заседание в Казани в сентябре.

Стороны подтвердили намерение продолжать усилия по укреплению правового сотрудничества в рамках СНГ.