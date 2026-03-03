İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 36-cı iclasına dəvət olunub

    Xarici siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 15:04
    Azərbaycan MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 36-cı iclasına dəvət olunub

    Azərbaycan bu ilin sentyabr ayında Kazan şəhərində keçiriləcək Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 36-cı iclasının hazırlıq məsələlərinə dəvət olunub.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev MDB Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının icraçı katibi Yuri Jdanovu qəbul edib.

    Görüşdə Baş prokuror MDB məkanında prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığın əlaqələndirilməsində Şuranın mühüm rol oynadığını vurğulayaraq, qurumun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Qonağın qısa müddət ərzində Azərbaycanda növbəti səfərinin təşkilini xüsusi qeyd edən Kamran Əliyev bunun tərəflər arasında işgüzar əlaqələrin intensivliyini və qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin davamlı xarakter daşıdığını göstərdiyini diqqətə çatdırıb.

    Yuri Jdanov Azərbaycan ilə hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi önəm verdiklərini vurğulayıb. O, Azərbaycan Prokurorluğunun MDB Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurası çərçivəsində fəal mövqeyini və təşəbbüskarlığını yüksək qiymətləndirərək, birgə layihələrin və praktik əməkdaşlığın gələcəkdə daha da genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    Görüş zamanı cari ilin sentyabr ayında Kazan şəhərində keçiriləcək MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 36-cı iclasına hazırlıq məsələləri, həmçinin cari ilin mart ayında Sankt-Peterburq şəhərində təşkil olunacaq görüşlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Yuri Jdanov Azərbaycan tərəfini sözügedən tədbirlərdə iştirak etməyə dəvət edib.

    Tərəflər MDB məkanında hüquqi əməkdaşlığın gücləndirilməsi və qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində səylərin davam etdiriləcəyini vurğulayıblar.

    Azərbaycan MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 36-cı iclasına dəvət olunub
    Azərbaycan MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 36-cı iclasına dəvət olunub

    Baş Prokurorluq Müstəqil Dövlətlər Birliyi

    Son xəbərlər

    15:40

    İngiltərə klubu Uelbeklə müqavilə müddətini daha bir il uzatmağa qərar verib

    Futbol
    15:39

    "Total Energies": "Abşeron" yatağında 2-ci mərhələ hazırlıq prosesindədir"

    Energetika
    15:36

    "TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıb

    Energetika
    15:36

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölüb

    Region
    15:35

    Lidiya Salahova: "AGSC 5 il ərzində Avropanın spot bazarında təqribən 7 milyard kubmetr qaz satıb"

    Energetika
    15:31

    Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşük

    Region
    15:20

    Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI

    Daxili siyasət
    15:20

    WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    15:18

    TAP AG əməliyyatları üçün dekarbonizasiya planı hazırlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti