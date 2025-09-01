    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Азербайджан представлен на панельной дискуссии о роли ОТГ в зеленых инновациях в Стамбуле

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 19:02
    В Стамбуле в рамках Cleantech Days 2025 состоялась панельная дискуссия "Укрепление зеленых инноваций через региональное сотрудничество: роль Организации тюркских государств".

    Как сообщат Report со ссылкой на пресс-службу ОТГ, Азербайджан на мероприятии представил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Рашад Халыгов.

    Мероприятие было организовано Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) и Советом по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) в сотрудничестве с ОТГ, и собрало ведущих политиков, инноваторов и экспертов со всего мира для обмена мнениями по вопросам развития экологически чистых технологий, поддержки предпринимательства и продвижения зеленой экономики.

    В дискуссии также приняли участие генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, заместитель гендиректора UNIDO Цзоу Цыюн, президент TÜBİTAK TEYDEB Мехмет Аслан, генеральный директор по экономическим вопросам МИД Турции Айлин Секизкёк, замминистра экологии и природных ресурсов Казахстана Нурлан Курмалаев и советник директора Агентства инновационного развития Узбекистана Тимур Азамов.

    В ходе дискуссий особое внимание было уделено укреплению предпринимательских экосистем, поддержке малых и средних предприятий и продвижению инклюзивного энергетического перехода. Участники панели подчеркнули возможности регионального сотрудничества в проектах возобновляемой энергетики, разработке инновационных технологий и обеспечении экологической устойчивости.

