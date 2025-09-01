    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Azərbaycan TDT-nin "yaşıl" innovasiyada rolu" mövzusunda keçirilən panel müzakirədə təmsil olunub

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 19:35
    Azərbaycan TDT-nin yaşıl innovasiyada rolu mövzusunda keçirilən panel müzakirədə təmsil olunub

    Türkiyənin İstanbul şəhərində "Cleantech Days 2025" forumu çərçivəsində "Regional əməkdaşlıq vasitəsilə "yaşıl" innovasiyaların gücləndirilməsi: Türk Dövlətləri Təşkilatının rolu" mövzusunda panel müzakirə keçirilib.

    "Report" Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycanı İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (IRIA) sədr müavini Rəşad Xalıqov təmsil edib.

    Tədbir Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sənaye İnkişafı Təşkilatı (UNIDO) və Türkiyənin Elmi və Texnoloji Araşdırmalar Şurası (TÜBİTAK) tərəfindən TDT ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil edilib və ətraf mühitə uyğun texnologiyaların inkişafı, sahibkarlığa dəstək və "yaşıl" iqtisadiyyatın təşviqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən aparıcı siyasətçiləri, innovatorları və ekspertləri bir araya gətirib.

    Müzakirələrdə, həmçinin TDT-nin Baş katibi Kubanıçbek Omuraliyev, UNIDO-nun baş direktorunun müavini Tszou Tsıyun, TÜBİTAK TEYDEB-in prezidenti Mehmet Aslan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin iqtisadi məsələlər üzrə baş direktoru Aylin Sekizkök, Qazaxıstanın ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Nurlan Kurmalayev və Özbəkistanın İnnovativ İnkişaf Agentliyinin direktorunun müşaviri Timur Azamov iştirak ediblər.

    Müzakirələr zamanı sahibkarlıq ekosistemlərinin gücləndirilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi və inklüziv enerji keçidinin təşviqinə xüsusi diqqət yetirilib. Panel iştirakçıları bərpa olunan enerji layihələri, innovativ texnologiyaların inkişafı və ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi sahəsində regional əməkdaşlıq imkanlarını vurğulayıblar.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Азербайджан представлен на панельной дискуссии о роли ОТГ в зеленых инновациях в Стамбуле
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    Azerbaijan attends panel discussion themed role of OTS in green innovation

    Son xəbərlər

    20:53

    Astarada 10 aylıq körpə ölüb

    Hadisə
    20:48

    Azərbaycanın minifutbol komandalarının Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli olub

    Futbol
    20:38

    Lavrov: ŞƏT görüşünün iştirakçıları ölkələrinin maraqlarını müdafiə edirlər

    Region
    20:33

    Türkiyədə partlayıcı maddələr istehsal edən müəssisədə partlayış olub, 10 nəfər yaralanıb

    Region
    20:25
    Foto

    Bakıda Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin dünya finalının açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

    Maliyyə
    20:01

    Rusiya və Ukrayna hərbi əsirlərlə qarşılıqlı görüşləri davam etdirmək barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    19:58

    Yelisey sarayı Parisdə "qərarlılar koalisiyası"nın iclasının keçiriləcəyini təsdiqləyib

    Digər
    19:53

    Çin, İran və Rusiya "Snapback" mexanizmi ilə bağlı BMT-yə birgə məktub göndərib

    Digər ölkələr
    19:49
    Foto

    Məhkəmədə elan olunan ifadələrlə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti bir daha təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti