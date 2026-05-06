    Азербайджан представит в ООН совместное заявление по миграции

    • 06 мая, 2026
    • 09:34
    Азербайджан представит в ООН совместное заявление по миграции

    Азербайджан в статусе сопредседателя инициативы "Страны - чемпионы по реализации Глобального договора" на 2026 год представит совместное заявление от имени присоединившихся государств, а также выступит с национальным заявлением.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начал работу второй Международный форум по обзору миграции.

    В форуме принимает участие азербайджанская делегация во главе с начальником ГМС Вюсалом Гусейновым.

    В первый день форума председатель Генеральной Ассамблеи ООН поручил Азербайджану сопредседательство одной из четырех круглых столов, являющихся основной платформой для обсуждения реализации целей Глобального договора по миграции. Всего сопредседателями круглых столов выступают восемь стран.

    Круглый стол посвящен вопросам сокращения негативных факторов, вызывающих миграцию, расширения доступа к регулируемым миграционным путям, справедливого найма, процедур предварительной проверки и направления, а также развития и взаимного признания навыков.

    По итогам круглых столов итоговое заявление первого круглого стола представит Вюсал Гусейнов.

    Государственная миграционная служба Вюсал Гусейнов Организация Объединённых Наций (ООН) Международная организация по миграции
    Azərbaycan BMT-də miqrasiya üzrə İsveçlə birgə bəyanat təqdim edəcək
    Azerbaijan, Sweden to deliver joint statement on migration at UN

