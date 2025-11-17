Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан представит свою модель градостроительства на WUF13 в 2026 году

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 13:22
    Азербайджан представит свою модель градостроительства на Всемирном форуме городского развития ООН (WUF13), который пройдет в стране в следующем году.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.

    По его словам, Азербайджан выступил с инициативой проведения саммита высокого уровня впервые в рамках форума.

    "Наша основная цель - организовать мероприятие на высоком уровне. Также мы предложили провести встречу министров в более широком составе. В отличие от предыдущих форумов, мероприятие будет длиться не пять, а шесть дней. Мы уделяем особое внимание активному участию руководителей городов", - подчеркнул он.

    Azərbaycan gələn il Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda öz modelini təqdim edəcək
    Azerbaijan to present its urban planning model at WUF13 in 2026

