Азербайджан представит свою модель градостроительства на WUF13 в 2026 году
Внешняя политика
- 17 ноября, 2025
- 13:22
Азербайджан представит свою модель градостроительства на Всемирном форуме городского развития ООН (WUF13), который пройдет в стране в следующем году.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.
По его словам, Азербайджан выступил с инициативой проведения саммита высокого уровня впервые в рамках форума.
"Наша основная цель - организовать мероприятие на высоком уровне. Также мы предложили провести встречу министров в более широком составе. В отличие от предыдущих форумов, мероприятие будет длиться не пять, а шесть дней. Мы уделяем особое внимание активному участию руководителей городов", - подчеркнул он.
