Азербайджан предложил Армении начать двусторонние переговоры по границе

Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, неоднократно выражал решимость нормализовать отношения с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных гр

Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, неоднократно выражал решимость нормализовать отношения с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ. Для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе нет альтернативы установлению добрососедских отношений. Существует беспрецедентный шанс на установление таких отношений посредством последовательной реализации трехстороннего заявления, подписанного лидерами обеих сторон.

Как сообщает Report, об этом на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, после освобождения находившихся 30 лет под оккупацией территорий в рамках международно признанных границ, Азербайджан в настоящее время строит инфраструктуру для осуществления пограничного контроля вдоль государственной границы с Арменией: "Мы предлагаем начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границы с Арменией. Азербайджан ждет позитивной реакции Армении.

Ненависть к Азербайджану в Армении, сопровождаемая реваншистской риторикой, вызывает серьезную обеспокоенность. Антиазербайджанская ненавистническая речь, объединяющая правящих и оппозиционных политических деятелей Армении, ставит под угрозу хрупкий процесс нормализации. Армения, наконец, должна выполнить свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и трехстороннего заявления и предоставить карты заминированных территорий, чтобы избежать дополнительных человеческих жертв".