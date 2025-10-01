Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджан поздравил Нигерию с Днем независимости

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 13:01
    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Нигерию по случаю национального праздника.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

    "Наши поздравления Нигерии по случаю их национального праздника. С Днем независимости, Нигерия", - говорится в сообщении.

    Azərbaycan XİN Nigeriyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

