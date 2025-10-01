Азербайджан поздравил Нигерию с Днем независимости
Внешняя политика
- 01 октября, 2025
- 13:01
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Нигерию по случаю национального праздника.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"Наши поздравления Нигерии по случаю их национального праздника. С Днем независимости, Нигерия", - говорится в сообщении.
Our congratulations to #Nigeria on the occasion of its #NationalDay!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 1, 2025
Happy National Day, Nigeria! 🇦🇿🇳🇬 pic.twitter.com/Ee43V9kY1A
