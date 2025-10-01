Azərbaycan XİN Nigeriyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 01 oktyabr, 2025
- 13:07
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Nigeriyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
"Nigeriyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edirik. Müstəqillik Gününüz mübarək, Nigeriya", - paylaşımda qeyd olunub.
Our congratulations to #Nigeria on the occasion of its #NationalDay!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 1, 2025
Happy National Day, Nigeria! 🇦🇿🇳🇬 pic.twitter.com/Ee43V9kY1A
