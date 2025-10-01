İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan XİN Nigeriyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:07
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Nigeriyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Nigeriyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edirik. Müstəqillik Gününüz mübarək, Nigeriya", - paylaşımda qeyd olunub.

    Nigeriya Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Müstəqillik Günü
    Азербайджан поздравил Нигерию с Днем независимости

