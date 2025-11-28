Азербайджан поздравил Албанию с национальным праздником
Внешняя политика
- 28 ноября, 2025
- 09:48
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Албанию с Национальным днем.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"Наши самые теплые поздравления народу и правительству Албании по случаю Национального дня. С праздником, Албания!", - говорится в сообщении МИД.
Our warmest congratulations to the People and Government of Albania on the occasion of National Day.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 28, 2025
Happy National Day, Albania! 🇦🇿🇦🇱@AlbanianDiplo pic.twitter.com/01aoLq8kEj
