Азербайджан поздравил Албанию с национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Албанию с Национальным днем.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Наши самые теплые поздравления народу и правительству Албании по случаю Национального дня. С праздником, Албания!", - говорится в сообщении МИД.