Azərbaycan Albaniyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 28 noyabr, 2025
- 09:51
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Albaniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Milli Gün münasibətilə Albaniya xalqına və hökumətinə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Bayramın mübarək, Albaniya!", - paylaşımda bildirilib.
Son xəbərlər
10:19
Foto
Eduard Məmmədov Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatında iki qızıl medal qazanıbFərdi
10:18
Əhməd İsmayılov: Azərbaycan Türk dövlətləri ilə media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə çalışırMedia
10:17
Azərbaycan Perudan istiot alışını bərpa edibBiznes
10:17
Yeni il ərəfəsində "Yelo Bank"dan möhtəşəm kampaniya – illik 9%-dən!Maliyyə
10:17
Çinin Azərbaycandakı səfiri NaxçıvandadırDaxili siyasət
10:14
Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
10:12
Petr Çex hokkeyçi karyerasını bərpa edibKomanda
10:08
Foto
Bakıda TDT Media və İnformasiya üzrə nazirlərin 7-ci toplantısı keçirilirMedia
10:02