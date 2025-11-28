İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Albaniyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 09:51
    Azərbaycan Albaniyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Albaniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Milli Gün münasibətilə Albaniya xalqına və hökumətinə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Bayramın mübarək, Albaniya!", - paylaşımda bildirilib.

    Азербайджан поздравил Албанию с национальным праздником

