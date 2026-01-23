Азербайджан полностью выполнил финансовые обязательства перед ООН на 2026 год

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет ООН на 2026 год.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, поблагодарив Азербайджан за своевременный взнос.

Ф.Хак также провел своеобразную викторину, отметив, что столица этой страны расположена на западном побережье Каспийского моря и находится на 28 метров ниже уровня моря, что делает ее одной из самых низкорасположенных столиц мира.

"Есть предположения? Да, это Азербайджан. Речь идет о столице Азербайджанской Республики - городе Баку. Азербайджан полностью оплатил взнос в бюджет ООН, и мы благодарим наших друзей в Баку", - подчеркнул он.

Он добавил, что, как и в предыдущие годы, Азербайджан вновь вошел в число первых стран, полностью оплативших членский взнос в бюджет ООН. На сегодняшний день, помимо Азербайджана, еще 24 государства - члена ООН полностью выполнили свои финансовые обязательства.

Отметим, что бюджет ООН формируется за счет членских взносов 193 государств - членов организации. Размер взноса определяется на основе ряда критериев, главным из которых является платежеспособность страны. Собранные средства в первую очередь направляются на покрытие административных расходов центральных органов ООН, Генеральной Ассамблеи, специализированных комитетов и Секретариата. Значительная часть расходов ООН также идет на финансирование миротворческих миссий.

Азербайджан был принят в члены ООН 2 марта 1992 года резолюцией, принятой на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи. В связи с этим перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке был поднят государственный флаг Азербайджана, а с 6 мая начала работу Постоянная миссия страны при ООН.