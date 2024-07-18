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Азербайджан подал заявку на смену своего статуса в ШОС

Азербайджан подал заявку на смену своего статуса в ШОС Азербайджан подал заявку на смену своего статуса в ШОС с партнера по диалогу на страну-наблюдателя.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 10:52
Азербайджан подал заявку на смену своего статуса в ШОС

Азербайджан подал заявку на смену своего статуса в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с партнера по диалогу на страну-наблюдателя.

Как сообщает Report, об этом национальный координатор Ирана в Секретариате ШОС Мехрдад Киаеи заявил газете "Известия".

"Несколько стран подали заявки на вступление, включая Камбоджу, Шри-Ланку, Армению, Бангладеш, Азербайджан и другие. Эти страны (кроме Бангладеш. - ред.) хотят изменить свой статус с партнера по диалогу на наблюдателя. Мы готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами-членами организации прийти к какому-то выводу", - сказал Мехрдад Киаеи.

По его словам, "вначале они должны стать наблюдателями и только могут быть полноценными участниками". Бангладеш не входит в число партнеров по диалогу, однако на пути к статусу наблюдателя эту стадию можно миновать, отметил Мехрдад Киаеи. Для этого необходимо согласие всех членов организации.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. Азербайджан в организации имеет статус партнера по диалогу.

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Версия на английском языке Azerbaijan seeks observer status in Shanghai Cooperation Organization
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ŞƏT-dəki statusunun dəyişdirilməsi üçün müraciət edib

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