Азербайджан подал заявку на смену своего статуса в ШОС

Азербайджан подал заявку на смену своего статуса в ШОС с партнера по диалогу на страну-наблюдателя.

Азербайджан подал заявку на смену своего статуса в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с партнера по диалогу на страну-наблюдателя.

Как сообщает Report, об этом национальный координатор Ирана в Секретариате ШОС Мехрдад Киаеи заявил газете "Известия".

"Несколько стран подали заявки на вступление, включая Камбоджу, Шри-Ланку, Армению, Бангладеш, Азербайджан и другие. Эти страны (кроме Бангладеш. - ред.) хотят изменить свой статус с партнера по диалогу на наблюдателя. Мы готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами-членами организации прийти к какому-то выводу", - сказал Мехрдад Киаеи.

По его словам, "вначале они должны стать наблюдателями и только могут быть полноценными участниками". Бангладеш не входит в число партнеров по диалогу, однако на пути к статусу наблюдателя эту стадию можно миновать, отметил Мехрдад Киаеи. Для этого необходимо согласие всех членов организации.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. Азербайджан в организации имеет статус партнера по диалогу.