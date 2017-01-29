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    Азербайджан организует летний отдых в Турции для 40 детей николаевских военнослужащих

    Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев пообещал, что летом этого года 40 детей военных-участников АТО из Николаевщины отдохнут в Турции.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

    – Летом 40 детей военнослужащих-участников АТО из Николаевщины отдохнут в Турции. Об этом мы договорились сегодня с Азером Худиевым - послом Азербайджана в Украине. Большое спасибо ему за неравнодушие и помощь, – написал он.

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