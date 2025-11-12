Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджан организовал выездные консульские услуги в штате Пенсильвания

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 18:49
    Посольство Азербайджана в США организовало выездные консульские услуги в штате Пенсильвания для граждан нашей страны, проживающих здесь и в соседних штатах.

    Как сообщает американское бюро Report, в штабе, созданном в Филадельфии, более 20 граждан воспользовались различными услугами, включая нотариальные действия, обновление общегражданского паспорта, оформление "Свидетельства на возвращение", регистрацию и т.д.

    Основная цель выездных консульских услуг - повысить доступность и оперативность получения этих услуг гражданами Азербайджана, проживающими в США.

    Отметим, что выездные консульские услуги впервые были организованы по инициативе посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима. Они уже несколько лет предоставляются в различных городах и штатах США (Нью-Йорк, Техас, Иллинойс, Массачусетс и др.).

    Лента новостей