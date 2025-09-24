Азербайджан окажет поддержку странам Африки в области климатической дипломатии.

Как сообщает Report, об этом было объявлено в ходе мероприятия высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

С этой целью в первый день мероприятия были учреждены Совместные рабочие группы между Бакинским центром действий в области климата и мира COP29, Чадом и Гвинеей-Бисау.

В мероприятии высокого уровня на тему "Партнерство Бакинского центра: инновационные решения для стран, пострадавших от конфликтов, и уязвимых стран", организованном по инициативе председательства COP29 и Международной организации по миграции в штаб-квартире ООН, приняли участие более 100 членов правительств и официальных лиц, руководителей структур ООН и представителей международных организаций.

В ходе выступлений отмечено, что центр стал уникальной платформой для реализации проектов, которые дадут реальные результаты в уязвимых регионах. Министры экологии Чада, Гвинея-Бисау, Сомали и Уганды поблагодарили Азербайджан за обмен опытом в сфере климатической дипломатии.

Выступая о дальнейших планах Бакинского центра, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров сообщил, что центр начинает практический этап реализации проектов в упомянутых странах. В этой связи на мероприятии был утвержден Меморандум о создании Совместных рабочих групп между Бакинским центром и Чадом, а также Гвинеей-Бисау. Кроме того, еще несколько стран заявили на встрече о своем намерении присоединиться к партнерству Бакинского центра.