İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Azərbaycan Afrika ölkələrinə İqlim Diplomatiyası sahəsində dəstək göstərəcək

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2025
    • 17:08
    Azərbaycan Afrika ölkələrinə İqlim Diplomatiyası sahəsində dəstək göstərəcək

    Azərbaycan Afrika ölkələrinə İqlim Diplomatiyası sahəsində dəstək göstərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən yüksək səviyyəli tədbirdə elan edilib.

    Bu məqsədlə BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsinin ilk günündə COP29-un Bakı İqlim və Sülh Fəaliyyəti Mərkəzi ilə Çad və Qvineya-Bisau arasında Birgə İşçi Qruplar təsis edilib.

    BMT-nin Baş Qərargahında COP29 Sədrliyi və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının təşəbbüsü ilə "Bakı Mərkəzi Tərəfdaşlığı: Münaqişələrdən zərər çəkən və həssas ölkələr üçün innovativ həllər" mövzusunda keçirilən yüksək səviyyəli tədbirdə 100-dən artıq hökümət üzvləri və rəsmiləri, BMT qurumlarının rəhbərləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər.

    Tədbirin açılışında çıxış edən COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev, İtaliya Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin icraçı direktoru Marko Ruskoni, BMT Baş Katibinin Afrika üzrə nümayəndəsi Parfayt Onyanga, Beynəlxalq Miqrasıya Təşkilatının icraçı direktorun müavini xanım Uqoçi Daniels qeyd ediblər ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə təsis olunan Bakı Mərkəzi artıq qlobal iqlim diplomatiyasında yeni bir istiqamət açır. Mərkəz iqlim dəyişikliyi, sülh quruculuğu və iqlim miqrasiyasının tənzimlənməsi məsələlərini vahid gündəmdə birləşdirərək həssas regionlarda real nəticələr doğuracaq layihələrin icrası üçün unikal platformaya çevrilib.

    Daha sonra çıxış edən Çad, Qvineya-Bisau, Somali və Uqandanın ətraf mühit nazirləri ölkələrində təxirəsalınmaz layihələrin həyata keçirilməsi üçün Bakı Mərkəzinin qurduğu tərəfdaşlığı qeyd ediblər, Azərbaycana iqlim diplomatiyası sahəsində bölüşdüyü təcrübə üçün təşəkkürlərini bildiriblər.

    Bakı Mərkəzinin növbəti planları haqqında çıxış edən Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Elşad İskəndərov diqqətə çatdırıb ki, Mərkəz qeyd olunan ölkələrdə layihələrin həyata keçirilməsinin praktiki mərhələsinə başlayır. Bu məqsədlə tədbirdə Çad və Qvineya-Bisau ilə Bakı Mərkəzi arasında Birgə İşçi Qruplarının yaradılmasına dair Memorandum təsdiqlənib.

    Tədbirdə həmçinin daha bir neçə ölkə Bakı Mərkəzi tərəfdaşlığına qatılmaq niyyətlərini elan ediblər.

    İqlim Diplomatiyası COP29 Muxtar Babayev Elşad İskəndərov BMT Baş Assambleyası
    Foto
    Азербайджан окажет поддержку странам Африки в области климатической дипломатии
    Foto
    Azerbaijan to support African countries in climate diplomacy

    Son xəbərlər

    18:21

    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    Hadisə
    18:19

    İmişlidəki hadisə ilə bağlı AQTA araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16

    Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaq

    Sənaye
    18:12

    Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinib

    Region
    18:10

    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    Region
    17:59

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Dallasda baş verən hadisəni qınayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:52

    Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Daşkənddə "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi keçirilir

    Hərbi
    17:50

    Zelenski beynəlxalq təşkilatları qan tökülməsinə son qoya bilməməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti