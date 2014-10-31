Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан оказал Палестине гуманитарную помощь на сумму 500 тысяч манатов. Об этом Report сообщил посол Палестины в Азербайджане Насир Абдул Керим.

"В прошлом месяце, после последней атаки Израиля на Сектор Газа Азербайджан оказал Палестине гуманитарную помощь в размере 500 тысяч манатов", - сказал Н.А. Керим.

Как отметил посол, исторически сложилось так, что братский Азербайджан и его народ оказывал непрерывную и принципиальную поддержку палестинскому народу и всегда призывал к выполнению принципов международного права, международного гуманитарного права, а также решений и резолюций международного законодательства в палестинском вопросе.

Он напомнил, что в 2013 году для поддержки инфраструктуры Кудса (Иерусалима) Азербайджан выделил 5 млн долларов.

"Как видите, Азербайджан постоянно поддерживает Палестину", - подчеркнул посол.