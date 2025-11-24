Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в правовой сфере

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 17:54
    Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в правовой сфере

    Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов встретился с министром права и юстиции Пакистана Азамом Назиром Тараром в рамках своего визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

    Как сообщили Report в Минюсте, стороны обсудили реализацию меморандума о сотрудничестве, подписанного в прошлом году между Министерством юстиции Азербайджана и Министерством права и юстиции Пакистана, а также конкретные меры в данном направлении, расширение сотрудничества в правовой сфере, организацию двусторонних визитов, обмен опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Стороны отметили высокий уровень дружественных отношений между Баку и Исламабадом, подчеркнули, что участие премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Параде Победы в Азербайджане способствовало развитию этих отношений.

    Azərbaycanla Pakistan arasında hüquqi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

